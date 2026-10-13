Messi inte inbjuden – kan missa Ballon d’Or-galan

Lionel Messi kommer inte att dela ut något pris på årets Ballon d’Or-gala.

Det uppger Fabrizio Romano.

Det är inte ens bekräftat att argentinaren kommer till London.

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Lionel Messi kommer inte att stå på scenen och dela ut något pris när Ballon d’Or delas ut senare i oktober. Enligt Fabrizio Romano har Messi inte blivit inbjuden att göra det. Det är heller ännu inte bekräftat att han kommer att närvara på galan.

Uppgifterna väcker frågor, eftersom Messi själv är en av de 30 nominerade till årets pris. Han är 39 år och spelar i Inter Miami. Han förde Argentina till VM-finalen i somras, där det blev förlust mot Spanien, och gjorde åtta mål och fyra assist på turneringens åtta matcher. Efter VM meddelade han att han slutar i landslaget.

Messi har vunnit Ballon d’Or åtta gånger, vilket är rekord, senast 2023. Han ses dock inte som någon favorit i år. Lamine Yamal, Harry Kane och Kylian Mbappé har lyfts fram som de främsta kandidaterna att efterträda förra årets vinnare Ousmane Dembélé.

Galan hålls den 26 oktober på London Palladium. Det är första gången den hålls utanför Frankrike, och valet av London ska hedra Stanley Matthews, som vann det allra första Ballon d’Or-priset 1956. I år firar priset 70 år.