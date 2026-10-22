Messi om tiden i Barcelona: ”Ett privilegium”

Lionel Messi är tillbaka i Spanien.

Där minns han tiden i Barcelona med värme.

– Det var ett privilegium att dela omklädningsrum med Xavi, Iniesta och Puyol, säger han.

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Lionel Messi får Prinsessan av Asturiens pris för idrott på fredag, och i samband med det pratar han om tiden i Barcelona.

– Det var ett privilegium att dela omklädningsrum med Xavi, Iniesta, Puyol och så många andra. Vi hade turen att vinna allt, och att göra det på det sätt vi gjorde, med hur mycket vi njöt av att spela, vinna och uppnå stora saker, säger han till EFE.

– Men framför allt njöt vi av vardagen och träningarna. Vi hade en fantastisk tid.

Han har svårt att hitta orden.

– Det är svårt att sammanfatta med några få ord. Jag upplevde så många otroliga stunder och har självklart en väldigt, väldigt speciell kärlek till både staden och klubben.

Messi är den förste enskilda fotbollsspelaren som får priset.