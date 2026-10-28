MFF tog fördel i Amsterdam

Malmö FF tog fördel i åttondelsfinalen i Europa Cup.

Laget vann med 2–1 borta mot Ajax.

Tuva Skoog låg bakom båda målen.

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Malmö FF fick en drömstart i Amsterdam. Efter knappt två minuter tog Tuva Skoog hand om bollen och spelade fram till Izzy D’Aquila, som satte 1–0 i nättaket.

Sedan tog Ajax sig in i matchen och skapade flera hot, men MFF försvarade sig bra och ledde med 1–0 i halvtid.

Tolv minuter in i andra halvlek ökade gästerna på. StinaLisa Johansson slog in bollen, och Skoog tryckte in 2–0. Fem minuter senare reducerade Ajax genom Amber Visscher.

Returen spelas i Malmö den 11 november.