Lionel Messi bjöd på show – igen.

Världsstjärnan slog till med två mål och sköt Inter Miami till slutspel.

Foto: Alamy

Lionel Messi, 38, har gjort det igen. Den argentinska storstjärnan hade svarat för tre mål och två assist på de två senaste MLS-matcherna för Inter Miami, och efter nattens ligamöte med New York City CF har 38-åringen kryddat på den makalösa statistiken.

Messi slog till med två mål och en assist när Miami vann matchen med 4–0 och den David Beckham-ägda klubben är därmed klar för slutspel. Den tidigare Barcelona- och PSG-stjärnan Messi sköt upp sig på fem mål och tre assist på de tre senaste matcherna – ett poängsnitt på strax över 2,6 poäng per match.

”En ny ikonisk match”, skriver MLS-klubben på sina sociala medier när Lionel Messi belönades med pris för matchens bästa spelare.