Miami till slutspel – efter Messis show
Lionel Messi bjöd på show – igen.
Världsstjärnan slog till med två mål och sköt Inter Miami till slutspel.
Lionel Messi, 38, har gjort det igen. Den argentinska storstjärnan hade svarat för tre mål och två assist på de två senaste MLS-matcherna för Inter Miami, och efter nattens ligamöte med New York City CF har 38-åringen kryddat på den makalösa statistiken.
Messi slog till med två mål och en assist när Miami vann matchen med 4–0 och den David Beckham-ägda klubben är därmed klar för slutspel. Den tidigare Barcelona- och PSG-stjärnan Messi sköt upp sig på fem mål och tre assist på de tre senaste matcherna – ett poängsnitt på strax över 2,6 poäng per match.
”En ny ikonisk match”, skriver MLS-klubben på sina sociala medier när Lionel Messi belönades med pris för matchens bästa spelare.
