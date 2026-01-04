Middlesbrough bröt dystra trenden – krossade Southampton

Middlesbrough har varit inne i en formsvacka de senaste veckorna.

I dag studsade dock Kim Hellbergs lag tillbaka på helt rätt sätt.

4–0 blev segersiffrorna hemma mot Southampton.

Foto: Bildbyrån

Inför dagens match mot Southampton hade Kim Hellbergs Middlesbrough fyra raka utan seger och i halvtid var det väldigt ovisst hur det skulle sluta på Riverside, då ställningen alltjämt var 0–0.

I den andra halvleken kopplade dock ”Boro” greppet direkt och man gjorde det rejält.

Morgan Whittaker gav hemmalaget ledningen i den 54:e minuten, i den 61:a satte sedan Sam Silvera dit 2–0 och bara fem minuter senare så satte Whittaker dit sitt andra för dagen.

Med kvarten kvar fastställde sedan Alan Browne slutresultatet till 4–0.