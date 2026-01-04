Middlesbrough bröt dystra trenden – krossade Southampton
Middlesbrough har varit inne i en formsvacka de senaste veckorna.
I dag studsade dock Kim Hellbergs lag tillbaka på helt rätt sätt.
4–0 blev segersiffrorna hemma mot Southampton.
Inför dagens match mot Southampton hade Kim Hellbergs Middlesbrough fyra raka utan seger och i halvtid var det väldigt ovisst hur det skulle sluta på Riverside, då ställningen alltjämt var 0–0.
I den andra halvleken kopplade dock ”Boro” greppet direkt och man gjorde det rejält.
Morgan Whittaker gav hemmalaget ledningen i den 54:e minuten, i den 61:a satte sedan Sam Silvera dit 2–0 och bara fem minuter senare så satte Whittaker dit sitt andra för dagen.
Med kvarten kvar fastställde sedan Alan Browne slutresultatet till 4–0.
