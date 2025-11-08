Middlesbrough petar Edward – timmar före match

Middlesbrough tar beslutet att peta tränaren Rob Edwards.

Detta bara timmar innan lagets match mot Birmingham i Championship, rapporterar Daily Mail.



Foto: Bildbyrån

Rob Edwards, som ryktats bort till andra klubbar, skulle enligt plan leda Middlesbrough mot Birmingham under lördagen.



Klubben meddelar dock i sista stund att Edwards petats och inte kommer att stå på tränarbänken.

Redan under fredagen rapporterades det att Edwards inte deltog i lagets träning och att den planerade presskonferensen ställdes in. Hur klubben kommer hantera ledarskapet under matchen mot Birmingham är ännu oklart.



Edwards situation har utvecklats snabbt, efter att han bland annat varit aktuell för Wolverhampton, som nyligen sparkade sin tränare Vitor Pereira.