Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Uppgifter: Middlesbrough-tränaren saknades på träning

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Middlesbroughs tränare Rob Edwards saknades på fredagens träning.
Nu överväger Edwards sin framtid i klubben.
Det rapporterar Guardian-journalisten Ben Fisher.

Foto: Alamy

Wolverhampton har sedan tidigare sparkat tränaren Vitor Pereira. Efter portugisens sorti har det ryktats om flera kandidater att ta över krisklubben.

Ett av namnen som har varit på listan är Middlesbrough-tränaren Rob Edwards. Wolves uppges ha närmat sig tränaren men då har hans klubb klivit emellan.

Under fredagen saknades Edwards på Middlesbroughs träning och uppges diskutera framtiden i klubben med ledningen, enligt Guardian-journalisten Ben Fisher.

”Boro” ligger på en tredjeplats i Championship.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt