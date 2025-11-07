Uppgifter: Middlesbrough-tränaren saknades på träning

Middlesbroughs tränare Rob Edwards saknades på fredagens träning.

Nu överväger Edwards sin framtid i klubben.

Det rapporterar Guardian-journalisten Ben Fisher.

Foto: Alamy

Wolverhampton har sedan tidigare sparkat tränaren Vitor Pereira. Efter portugisens sorti har det ryktats om flera kandidater att ta över krisklubben.

Ett av namnen som har varit på listan är Middlesbrough-tränaren Rob Edwards. Wolves uppges ha närmat sig tränaren men då har hans klubb klivit emellan.

Under fredagen saknades Edwards på Middlesbroughs träning och uppges diskutera framtiden i klubben med ledningen, enligt Guardian-journalisten Ben Fisher.

”Boro” ligger på en tredjeplats i Championship.