Midtjylland besegrade FCK – som tappar i toppen

Under söndagen ställdes FC Midtjylland mot FC Köpenhamn i den danska högstaligan.

Då skulle hemmalaget knipa tre viktiga poäng – och FCK falla ännu längre bort från toppstriden.

Foto: Alamy

Med 18 omgångar spelade av den danska högstaligan hade FC Midtjylland spelat in 36 poäng och befann sig på en andraplats i tabellen, bakom AGF Århus.

Under söndagseftermiddagen ställdes de mot tabellfemman FC Köpenhamn, som nyligen åkte ur ligafasen ur Champions League.

Med Jordan Larsson från start för FCK skulle matchen förbli mållös fram till den 83:e minuten. Då gjorde Aral Şimşir 1-0 för Midtjylland innan Victor Bak Jensen dubblade ledningen endast två minuter senare.

Bortalaget tryckte på för en reducering och skulle få in en sådan. Däremot visade matchuret 97 spelade minuter när Mohamed Elyounoussi gjorde 2-1 och de tre poängen landade till sist hos hemmalaget.

Det innebär att FCK nu har hela tolv poäng upp till AGF på förstaplatsen medan Midtjylland endast är två poäng bakom serieledarna. Viktor Claesson byttes in med åtta ordinarie minuter kvar att spela.