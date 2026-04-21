Midtjylland-spelare knivhuggen – tvingades till operation

– Våra tankar är hos vår lagkamrat, hans familj och vänner, skriver Midtjylland på sin hemsida.

Det var under helgen som Midtjyllands 19-åring Alamara Djabi utsattes för en knivattack i Herning. Skadan var så pass allvarlig att spelaren tvingades till en akut operation för att rädda hans liv.

Efter det har Djabi opererats ytterligare en gång och hans tillstånd bedöms i dagsläget vara stabilt.

”FC Midtjylland har en nära dialog och samarbetar med myndigheterna samt ger stöd till Alamara Djabi och hans familj. Av respekt för Polisens pågående utredning, inklusive vittnesförhör och undersökningar, har vi inga ytterligare kommentarer”, skriver Midtjylland i en kommuniké på sin hemsida.

”Våra tankar är hos vår lagkamrat, hans familj och vänner, och vi önskar honom fortsatt god bättring”, avslutar man.

Alamara Djabi har för det mesta hållit till i Midtjyllands U19-lag och han väntar alltjämt på sin seniordebut för klubben. Under våren var han utlånad till Mafra i den portugisiska tredjeligan.