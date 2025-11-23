Mikael Ishak bakom mycket i Lech Poznans seger

Lech Poznan slog Radomiak Radom.

Då låg svenske Mikael Ishak bakom det mesta i segern.

Foto: Alamy

Mikael Ishak var på spelhumör i Lech Poznans seger mot Radomiak Radom under söndagen.

Svensken satte 1–0-målet på straff i den 45:e minuten och gjorde ytterligare ett mål i andra halvlek. Han stod dessutom för en assist när han spelade fram lagkamraten Pablo Rodriguez. Matchen slutade 4–1 till Poznan.

Ishak står noterad för 17 mål och fem assist på 23 matcher den här säsongen.

I Lech Poznan spelar även svenskarna Alex Douglas och Patrik Wålemark.