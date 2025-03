Mikael Ishak tvåmålsskytt – närmar sig skytteligaledning

Mikael Ishak är stekhet.

Under lördagens match mellan Lech Poznan och Pogon Szczecin gjorde svensken två mål.

Det innebär att han är uppe på 14 gjorda mål denna säsong.

Under lördagens ställdes den polska ligaledaren Lech Poznan mot Pogon Szczecin på bortaplan.



Med i bortalagets startelva fanns både Alex Douglas och Mikael Ishak. I hemmalaget spelade Linus Wahlqvist Egnell från start.



Inför matchen stod Ishak noterad för tolv mål på 20 ligamatcher. Under lördagens skulle ytterligare två tillkomma.



Det första gjorde han i den 32:a minuten när han tryckte in en målvaktsretur från nära håll. Det andra gjorde med nära 20 minuter kvar av matchen, från elva meter.



Med fem minuter kvar av matchen gjorde Poznans Joel Pereiria 3-0.



Den polska högstaligans officiella konto skriver följande på X:



”Mikael Ishak – den enda spelaren som gjort minst 3 mål med: huvudet (3), med höger fot (7) och med vänster fot (3)”.



Målen innebär även att han endast är två mål bakom skytteligaledaren Efthimos Koulouris.