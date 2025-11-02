Milan tog viktig seger mot Roma – Maignan stor hjälte

Milan tog en mycket viktig seger i tabelltoppen av Serie A.

Det hade dock inte hänt om det inte vore för Mike Maignan.

Han räddade nämligen Paulo Dybalas möjlighet till kvittering från straffpunkten.

Foto: Alamy

I den första halvleken mellan Milan och Roma i Serie A tog såg mittbacken Strahinja Pavlović till att ta ledningen för hemmalaget.

Det var ett resultat som stod sig fram till matchminut 80. Då tog nämligen bollen på Youssouf Fofanas arm varpå domaren blåste för straffspark.

Upp stegade Romas Paulo Dybala och hade chansen att kvittera matchen sent. Milans franske burväktare Mike Maignan ville dock annat och stod för en fin räddning.

Det innebar till slut att ”Rossoneri” tog hem alla tre poäng på San Siro och fortsatt hakar på i den direkta toppstriden. Det gör även Roma som har lika många poäng som dagens motståndare.