Milan vann stort mot Karlströms Udinese

Udinese tog emot Milan under lördagskvällen.

Gästerna hade inga problem att besegra Jesper Karlströms manskap utan Milanolaget vann med hela 3-0.

Jesper Karlström med kaptensbindeln välkomnade Milan till Udine under lördagskvällen.

Kanske lite för varmt välkomnande.

För efter 90 minuter hade Milan besegrat Udinese med 3-0 där Christian Pulisic blev stor segerorganisatör med två mål.

Han slog till med 1-0-målet kort före paus och precis efter halvtidsvilan gjorde Youssouf Fofana 2-0 innan Pulisic satte 3-0 i 53:e minuten.

Udinese var efter det ett slaget lag och efter fyra omgångar ligger Milan trea i Serie A med nio poäng, två pinnar fler än just Udinese.