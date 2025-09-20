Milan vann stort mot Karlströms Udinese
Udinese tog emot Milan under lördagskvällen.
Gästerna hade inga problem att besegra Jesper Karlströms manskap utan Milanolaget vann med hela 3-0.
Jesper Karlström med kaptensbindeln välkomnade Milan till Udine under lördagskvällen.
Kanske lite för varmt välkomnande.
För efter 90 minuter hade Milan besegrat Udinese med 3-0 där Christian Pulisic blev stor segerorganisatör med två mål.
Han slog till med 1-0-målet kort före paus och precis efter halvtidsvilan gjorde Youssouf Fofana 2-0 innan Pulisic satte 3-0 i 53:e minuten.
Udinese var efter det ett slaget lag och efter fyra omgångar ligger Milan trea i Serie A med nio poäng, två pinnar fler än just Udinese.
