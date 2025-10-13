Millie Bright avslutar landslagskarriären

Millie Bright avslutar sin landslagskarriär för England.

Det bekräftar 32-åringen för podcasten Rest is Football.

– Jag har funderat på det här länge, säger hon.

Foto: Bildbyrån

Millie Bright var med när det engelsa damlandslaget vann EM 2022.

Under måndagen bekräftar 32-åringen att hon avslutar sin landslagskarriär.

– Jag har funderat på det här länge. Det är ett av de där besluten som ingen kan fatta åt dig. Det är en känsla och jag känner mig trygg med den, säger hon i podcasten Rest is Football.

Bright drogs under sommaren med en knäskada som häll henne borta från EM. Under tiden hon återhämtade sig påbörjade hon rådgivningssessioner – och menar att beslutet att tacka för sig i ”Lionesses” är något hon är nöjd med.

– Att få sommaren att reflektera, fixa mitt knä och få ordning på huvudet sätter verkligen saker i perspektiv. När man blir äldre förändras prioriteringarna. Jag har längtat efter familjetid, tid med vänner och tid för mig själv.

Bright står noterad för 88 landskamper i det engelska damlandslaget.