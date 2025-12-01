Prenumerera

Milstolpen: Dani Parejo förbi Sergio Ramos i ärofyllda listan

Casper Nordqvist
I går vann Villarreal borta mot Real Sociedad.
Det betydde även att lagkapten Dani Parejo nu gjort 537 matcher i La Liga, en mer än Sergio Ramos.

Den ärofyllda listan toppas av forne spanska landslagsspelarna Andoni Zubizarreta och Joaquín på 622 ligamatcher vardera i La Liga.

Ny åtta på listan är Dani Parejo, som i och med gårdagens 3-2-viktoria borta mot Real Sociedad passerade Sergio Ramos. Nu har Villarreals lagkapten gjort 537 matcher i La Liga.

Mittfältaren, som till våren fyller 37, är främst förknippad med Valencia men har även spelat La Liga-fotboll för såväl Real Madrid som Getafe.

Hela listan – topp 10 meste La Liga-spelare genom tiderna (enligt spanska tidningen Superdeporte)

  1. Andoni Zubizarreta 622 matcher
  2. Joaquín Sánchez 622
  3. Raúl García 609
  4. Raúl González 550
  5. Griezmann 544
  6. Eusebio 543
  7. Buyo 52
  8. Parejo
  9. Sergio Ramos 536
  10. Sanchis 523

