Milstolpen: Dani Parejo förbi Sergio Ramos i ärofyllda listan

I går vann Villarreal borta mot Real Sociedad.

Det betydde även att lagkapten Dani Parejo nu gjort 537 matcher i La Liga, en mer än Sergio Ramos.

Den ärofyllda listan toppas av forne spanska landslagsspelarna Andoni Zubizarreta och Joaquín på 622 ligamatcher vardera i La Liga.

Ny åtta på listan är Dani Parejo, som i och med gårdagens 3-2-viktoria borta mot Real Sociedad passerade Sergio Ramos. Nu har Villarreals lagkapten gjort 537 matcher i La Liga.

Mittfältaren, som till våren fyller 37, är främst förknippad med Valencia men har även spelat La Liga-fotboll för såväl Real Madrid som Getafe.

Hela listan – topp 10 meste La Liga-spelare genom tiderna (enligt spanska tidningen Superdeporte)