Milstolpen: Dani Parejo förbi Sergio Ramos i ärofyllda listan
I går vann Villarreal borta mot Real Sociedad.
Det betydde även att lagkapten Dani Parejo nu gjort 537 matcher i La Liga, en mer än Sergio Ramos.
Den ärofyllda listan toppas av forne spanska landslagsspelarna Andoni Zubizarreta och Joaquín på 622 ligamatcher vardera i La Liga.
Ny åtta på listan är Dani Parejo, som i och med gårdagens 3-2-viktoria borta mot Real Sociedad passerade Sergio Ramos. Nu har Villarreals lagkapten gjort 537 matcher i La Liga.
Mittfältaren, som till våren fyller 37, är främst förknippad med Valencia men har även spelat La Liga-fotboll för såväl Real Madrid som Getafe.
Hela listan – topp 10 meste La Liga-spelare genom tiderna (enligt spanska tidningen Superdeporte)
- Andoni Zubizarreta 622 matcher
- Joaquín Sánchez 622
- Raúl García 609
- Raúl González 550
- Griezmann 544
- Eusebio 543
- Buyo 52
- Parejo
- Sergio Ramos 536
- Sanchis 523
