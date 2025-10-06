Missat tre senaste – då väntas Edvardsen vara tillbaka

Victor Edvardsen har missat de tre senaste matcherna.

Snart väntas dock svensken vara tillbaka för Go Ahead Eagles.

– Jag är optimistisk om att han kan vara med mot PSV, säger tränaren Melvin Boel efter gårdagens match enligt Fotbollskanalen.

Foto: Alamy

Victor Edvardsen har saknats för Go Ahead Eagles i lagets tre senaste matcher.

Nu väntar som bekant landslagsuppehåll och efter det så väntas den svenske stjärnan att vara tillbaka.

– Det var en översträckning. Jag är optimistisk om att han kan vara med mot PSV, säger tränaren Melvin Boel efter gårdagens match enligt Fotbollskanalen.

Hittills den här säsongen har det blivit ett mål och två assist på sex matcher Eredivisie för svensken.