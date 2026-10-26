Miss på Ballon d’Or-sajten – utsåg tre vinnare före galan

Ballon d’Or delas ut i London i kväll.

Men den officiella sajten har redan presenterat tre olika vinnare.

Lamine Yamal, Kylian Mbappé och Harry Kane har alla utsetts till vinnare.

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Det har blivit en miss inför kvällens Ballon d’Or-gala i London.

Prisets officiella hemsida har publicerat tre separata artiklar, en om Lamine Yamal, en om Kylian Mbappé och en om Harry Kane. Alla tre beskriver spelaren som vinnare och sammanfattar hans säsong.

Artiklarna verkar vara förberedda texter som publicerades av misstag. Vem som faktiskt vinner avslöjas först under galan, som börjar klockan 21.00 svensk tid.

Uppdatering: Alla tre artiklarna har avpublicerats.