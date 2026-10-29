Modrić efter första förlusten: ”Vi förtjänade att förlora”

AC Milan förlorade för första gången i Serie A den här säsongen.

Laget föll med 2–4 hemma mot Bologna i går kväll.

– Vi förtjänade att förlora, säger Luka Modrić.

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AC Milan hade inte förlorat i Serie A den här säsongen, men på onsdagen tog sviten slut. Bologna vann med 4–2 på San Siro.

Luka Modrić började på bänken men kom in i halvtid i stället för den skadade Fikayo Tomori. Efter matchen var 41-åringen självkritisk.

– Det var en tung förlust, vi hade inte väntat oss den, särskilt inte efter första halvlek. Vi förlorade så många dueller i andra halvlek. Målet på fast situation var otursamt, och från det ögonblicket föll vi ihop. Vi förtjänade att förlora, säger han till Sky Sport Italia.

– Vi har inga ursäkter. Det har varit skador, men det positiva är att nästa match kommer direkt.

Han tror ändå att Milan är på rätt väg under Rúben Amorim.

– Tränaren har kommit med nya idéer och en ny spelstil, och vi försöker förstå vad han vill och vad han kräver av oss.

Milan ligger femma i Serie A med 18 poäng på nio matcher. På lördag väntar stadsrivalen Inter i ”Derby della Madonnina”.