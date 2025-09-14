Modric målskytt i Milans seger

Milan vann mot Bologna med 1–0.

Målskytten: Luka Modric.

Foto: Alamy

Under söndagen tog AC Milan emot Bologna på San Siro.

Matchen inleddes målfattigt. Efter första 45 minuterna stod det 0–0. Den största rubriken från den första akten var att Milans målvakt Mike Maignan som tvingades utgå och ersattes av Pietro Terracciano.

I den andra halvleken svarade Milanoklubben för en fullträff. Sommarens prestigevärvning Luka Modric slog till med sitt första mål för den italienska klubben.

40-åringens mål blev det enda i matchen och Milan kammade hem alla tre poäng.