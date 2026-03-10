Molde-spelare dömd för sexuella övergrepp

En spelare i Molde har dömts till fängelse.

Detta efter att ha dömts för sexuella övergrepp.

Domen kommer att överklagas meddelar spelarens advokat.

Foto: Bildbyrån

En icke namngiven Molde-spelare har dömts till fängelse.

Fängelsedomen är på sex månader efter att spelaren dömts vara skyldig för sexuella övergrepp.

”Detta är ett extremt krävande fall för alla parter. Som arbetsgivare har Molde FK ett ansvar att ta hand om våra anställda på ett ansvarsfullt sätt”, samtidigt som vi har stor respekt för ärendets allvar och de påfrestningar det innebär för alla inblandade, skriver klubben i ett uttalande.

Spelaren kommer att överklaga domen meddelar hans advokat.

– Han kommer att överklaga domen eftersom han inte anser sig vara skyldig. Han menar att det som hände var frivilligt och ömsesidigt, säger Astrid Bolstad till NRK.