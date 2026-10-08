Mourinho hånar City-domen: ”Hinner fylla 80”

Manchester City har fällts för omfattande ekonomiska regelbrott under nästan ett decennium.

Nu kliver José Mourinho fram med en spetsig kommentar om den utdragna juridiska processen.

– Jag väljer hellre att skratta lite åt det, säger tränaren.

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Manchester Citys dom fortsätter att väcka starka reaktioner i fotbollsvärlden. Efter att den oberoende kommissionen fällt klubben på punkt efter punkt för att ha mörkat sina finanser och brutit mot det ekonomiska regelverket har City valt att överklaga beslutet.

I en intervju ger den tidigare Premier League-rivalen José Mourinho sin syn på den utdragna processen, med sin klassiska humor.

– Jag väljer hellre att skratta lite åt det. I min ålder, när jag är i 60-årsåldern, får jag ha tur om jag fortfarande lever när den slutgiltiga domen väl kommer, säger Mourinho till Corriere dello Sport.

Den portugisiske tränaren syftar på att hela processen, med straffsatser, överklaganden och utdragna juridiska turer riskerar att ta många år innan saken helt kan läggas till handlingarna.

– Nu kommer först ett beslut, sedan en överklagan. Då kommer jag att vara 80 år.

Mourinho ställdes under sina år i bland annat Manchester United och Chelsea mot Manchester City i toppen av Premier League, där City nu fällts för att ha dopat sin ekonomi med flera hundra miljoner pund via bland annat fejkade sponsringsavtal under perioden 2009 till 2018.