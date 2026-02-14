Nanasi gjorde mål och räddade Strasbourg

Sebastian Nansi blev inbytt för Strasbourg.

Då stog han för en reducering och bäddade för slutresultatet 2–2.

Foto: Bildbyrån

Sebastian Nanasi har haft ont om speltid i Strasbourg, både under den tidigare tränaren Liam Rosenior, som numera leder Chelsea, och under nuvarande huvudtränaren Gary O’Neil.

I mötet med Olympique de Marseille blev svensken inbytt i den 63:e minuten när Strasbourg låg under med 2–0. Kort efter sitt inhopp reducerade den tidigare MFF-spelaren till 2–1 och gav sitt lag nytt hopp.

Det sista ordet i matchen tillhörde dock Strasbourg. På tilläggstid klev Joaquín Panichelli fram och förvaltade en straff, vilket fastställde slutresultatet till 2–2.

Efter matchen hyllade Gary O’Neil samtliga inhoppare – däribland Nanasi.

– De gjorde skillnad. Alla som kom in hade stor inverkan på matchen. Vi har försökt hålla startelvan intakt sedan jag tog över, men avbytarna är viktiga, säger O’Neil enligt RMC Sport.

Strasbourg ligger åtta i Ligue 1-tabellen, medan Marseille återfinns på fjärde plats.