Napoli vidare i Coppa Italia – efter straffseger
Under onsdagen ställdes Napoli mot Cagliari i åttondelsfinalen av Coppa Italia.
Då skulle ”Gli Azzurri” ta sig vidare.
Detta efter att man vunnit på straffsparkar.
Under onsdagen ställdes Napoli hemma emot Cagliari i åttondelsfinalen av Coppa Italia.
Då skulle de regerande mästarna i Serie A ta sig vidare. Det var dock inte helt enkelt.
Med ställningen 1-1 efter 90 minuter skulle matchen gå vidare till förlängning – som skulle bli mållös.
Vid straffavgörandet drog hemmalaget det längsta strået efter att Zito Luvumbo missade sin straff och Buongiorno skickat Napoli vidare till kvartsfinal.
***
Startelvor:
Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Jesus, Olivera – Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola – Politano, Lucca, Ambrosino.
Cagliari: Caprile; Rodriguez, Obert, Luperto, Di Pardo – Deiola, Adopo – Luvumbo, Kilicsoy, Gaetano – Pavoletti.
