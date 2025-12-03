Napoli vidare i Coppa Italia – efter straffseger

Under onsdagen ställdes Napoli mot Cagliari i åttondelsfinalen av Coppa Italia.

Då skulle ”Gli Azzurri” ta sig vidare.

Detta efter att man vunnit på straffsparkar.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagen ställdes Napoli hemma emot Cagliari i åttondelsfinalen av Coppa Italia.

Då skulle de regerande mästarna i Serie A ta sig vidare. Det var dock inte helt enkelt.

Med ställningen 1-1 efter 90 minuter skulle matchen gå vidare till förlängning – som skulle bli mållös.

Vid straffavgörandet drog hemmalaget det längsta strået efter att Zito Luvumbo missade sin straff och Buongiorno skickat Napoli vidare till kvartsfinal.

***

Startelvor:

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Jesus, Olivera – Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola – Politano, Lucca, Ambrosino.

Cagliari: Caprile; Rodriguez, Obert, Luperto, Di Pardo – Deiola, Adopo – Luvumbo, Kilicsoy, Gaetano – Pavoletti.