Napolis missräkning – tappade poäng mot Parma

Napoli hade chans att haka på Inter i tabelltoppen.

Då tappade Serie A-trean poäng mot bottenlaget Parma.

Matchen slutade 0–0.

Napoli stod inför vad många hade bedömt som en enkel uppgift när bottenlaget Parma var på besök under onsdagskvällen. Det skulle dock visa sig bli svårare än så, och efter 90 spelade minuter var ställningen på tavlan 0–0.

Därmed riskerar Napoli att tappa mot Milan och Inter i toppstriden, som båda har en match mindre spelad.

Hemmalagets Scott McTominay hade en boll i nätet i den första halvleken men målet dömdes bort för offside.

Svenske Jacob Ondrejka startade matchen för Parma och spelade 59 minuter. Pontus Almqvist var utanför bortalagets matchtrupp.