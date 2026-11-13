Uppgifter: Italiensk storklubb vill låna United-anfallaren

Manchester Uniteds Joshua Zirkzee lockar intresse från Italien, enligt uppgifter.

Napoli vill låna nederländaren i januari.

Men först måste Mauricio Pochettino ge klartecken.

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Sedan flytten från Bologna har Joshua Zirkzee haft svårt att slå sig in i Manchester United, och han har mest fått hoppa in. Det har blivit 186 minuter fördelade på tio matcher denna säsong.

Nu uppger Corriere dello Sport att Napoli är intresserat. Den italienska klubben hoppas kunna låna 25-åringen, men det hänger på om den nye tränaren Mauricio Pochettino godkänner en utlåning.

Senast visade Zirkzee vad han kan bidra med. I söndagens 4–4 mot Aston Villa hoppade han in och reducerade till 3–4, innan Patrick Dorgu kvitterade på tilläggstid.

