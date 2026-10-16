Neuer tveksam mot Leipzig – målvaktsdebatten växer

Manuel Neuer är tveksam till helgens match mot RB Leipzig.

Bayern Münchens lagkapten dras med en fotskada.

Samtidigt växer debatten om vem som ska stå i Bayerns mål.

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Bayern Münchens målvakt Manuel Neuer riskerar att missa ännu en match. Den 40-årige lagkaptenen har problem med en fotskada som redan har hållit honom utanför Champions League-truppen när Bayern spelade mot Viking i veckan. Inför helgens toppmöte med RB Leipzig har han ännu inte tränat fullt med laget.

Tränaren Vincent Kompany vill inte ge något besked om när Neuer är tillbaka.

– Manu tränade inte i går. Det betyder att vi får se i dag hur han känner sig och hur läget ser ut. Jag vill inte ta på mig rollen som läkare. Det sitter i foten, inte i låret eller axeln. Det kommer inte att ta så lång tid. Om det är i morgon eller nästa vecka får vi se, säger Kompany till Sky Germany.

Hård kritik efter Augsburg

Skadan kommer i ett känsligt läge. Efter en svag insats mot Augsburg har det ifrågasatts om Neuer fortfarande ska vara Bayerns självklara förstemålvakt. Bland de mest kritiska finns klubblegendaren Oliver Kahn, som menar att Bayern saknar en tydlig långsiktig plan mellan Neuer och unge Jonas Urbig. Enligt Kahn hämmar det Urbigs utveckling och skapar onödig oro i truppen.

Foto: Bildbyrån

Urbig väntas stå mot Leipzig om Neuer inte blir spelklar. Kompany försvarar klubbens hantering av den unge målvakten, som kom från Köln i januari 2025.

– Vi har alltid en plan och vi försöker genomföra den. Att Jonas nu är med i den här diskussionen är bra för oss. Vi har skapat den här situationen själva. När han kom från Köln var det ingen som trodde att det var möjligt, eftersom han inte ens hade spelat där. Han var andremålvakt, säger Kompany.