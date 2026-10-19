Neville: Bråket kan bli Uniteds vändpunkt

Lisandro Martínez och Amad Diallo hamnade i blåsväder efter förlusten mot Atlético Madrid.

Nu hävdar Gary Neville att de två drabbade samman i Manchester Uniteds omklädningsrum.

– Det är 100 procent säkert, säger han.

Foto: Bildbyrån

Det har varit en stormig vecka i Manchester United. Efter förlusten mot Atlético Madrid i Champions League i tisdags riktade Lisandro Martínez hård kritik mot klubbledningen för bristen på värvningar i somras. Uttalandet gjordes inför kameran, och klubben har senare bötfällt honom.

Strax efteråt publicerade Amad Diallo ett inlägg på Snapchat: ”En jäkla skam, jag hittar inte orden”. Tränaren Michael Carrick har antytt att det var ett sätt att visa stöd för lagkamraten.

”Han riktar sig mot sin lagkamrat”

Foto: Bildbyrån

Gary Neville tolkar det på ett annat sätt. Han är övertygad om att Amads inlägg var riktat mot Martínez och att det ledde till en konflikt mellan de två.

– Jag tror att det blev en het diskussion i omklädningsrummet, och att de till och med höll ett möte. Det är 100 procent säkert. Det är omöjligt att de inte tog upp frågan om Martínez, säger Neville i Sky Sports.

– Om man tänker på Amad Diallos Snapchat-inlägg, ”Du är en skam i alla bemärkelser!”, så ser man att han riktar sina ord mot sin lagkamrat. Det är tydligt att de kastar förolämpningar mot varandra. Martínez gick över gränsen, och det gjorde Amad också.

Enligt Neville kan bråket ändå ha varit bra för laget, och han såg tecken på det i söndagens 1–1 mot Leeds.

– Kanske är det här vändpunkten. Kanske höll Lisandro Martínez sitt bästa peptalk för Manchester United i tisdags kväll.