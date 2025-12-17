TV: Newcastle avgjorde på stopptid – vidare i ligacupen

Mötet mellan Newcastle och Fulham gick mot straffläggning.

Då visade Lewis Miley vägen för de regerande cupmästarna.

Talangen satte dit det avgörande målet på stopptid.

Foto: Bildbyrån

Newcastle United är regerande Carabao Cup-mästare efter att ha besegrat Liverpool med 2–1 i finalen i fjol och nu är man på nytt framme i semifinal, men det satt långt inne mot Fulham i kvartsfinalen.

Hemmalaget tog ledningen tidigt genom nyförvärvet Yoane Wissa, som med det nu gjort sitt första mål för sin nya klubb, men glädjen blev kortvarig för bara några minuter senare kvitterade Fulham genom Sasa Lukic.

1–1 såg sedan ut att stå sig länge, något som hade inneburet straffläggning (ingen förlängning i Carabao Cup förens i semifinalerna) men så blev det inte.

På stopptid klev 19-årige Lewis Miley fram och blev stor hjälte för hemmalaget, detta då han satte dit 2–1.

2–1 blev även slutresultatet och med det så har nu Newcastle fortsatt chansen att försvara fjolårets cuptitel.