Newcastle-stjärnan utbytt med befarad hamstring-skada

Under onsdagen ställdes Manchester City mot Newcastle i ligacupen.

Då råkade bortalagets stjärna Anthony Gordon ut för en tuff skada och tvingades till byte.

Foto: Alamy

Matchen mellan Manchester City och Newcastle var det andra semifinalmötet i ligacupen, som City ledde med 2-0 inför onsdagens match.

Med ställningen 3-0 till hemmalaget, efter två mål av Omar Marmoush och ett av Tijjani Reijnders, skulle läget bli än värre för ”The Magpies”.

Strax före paus var olyckan framme för Anthony Gordon som blev sittande i gräset och tog sig för baksida lår. Kort senare byttes han ut till förmån för Harvey Barnes.

Hur lång tid Gordon kan tänkas bli borta återstår att se.

Manchester City vann matchen med 3-1.