Newcastle United vann i cupen – slog ut Bradford City

Newcastle United slog ut Bradford City ur Carabao Cup.

Efter segern med 4–1.

Det med både Emil Krafth och Anthony Elanga från start.

Foto: Bildbyrån



Newcastle slog ut Brandford ur Carabao cup under onsdagskvällen med 4–1. Mittfältaren Joelinton och William Osula blev tvåmålssyttar. Joelinton gav Newcastle ledningen i den 17:e minuten. Senare i första halvlek kunde William Osula sätta 2–0 till Newcastle.

I den andra halvleken slog Joelinton till igen med mål i den 75:e minuten. Bara fyra minuter senare kunde Brandfords Andy Cook reducera till 3–1 för gästerna. Men den danska anfallaren William Osula utökade Newcastles ledning i den 87:e matchminuten.

Emil Krafth blev utbytt i den 61:a minuten och Anthony Elanga fick spela 69 minuter.

Det innebär att Newcastle är vidare till den fjärde omgången av Carabao cup.