Newcastle United vann i cupen – slog ut Bradford City
Newcastle United slog ut Bradford City ur Carabao Cup.
Efter segern med 4–1.
Det med både Emil Krafth och Anthony Elanga från start.
Newcastle slog ut Brandford ur Carabao cup under onsdagskvällen med 4–1. Mittfältaren Joelinton och William Osula blev tvåmålssyttar. Joelinton gav Newcastle ledningen i den 17:e minuten. Senare i första halvlek kunde William Osula sätta 2–0 till Newcastle.
I den andra halvleken slog Joelinton till igen med mål i den 75:e minuten. Bara fyra minuter senare kunde Brandfords Andy Cook reducera till 3–1 för gästerna. Men den danska anfallaren William Osula utökade Newcastles ledning i den 87:e matchminuten.
Emil Krafth blev utbytt i den 61:a minuten och Anthony Elanga fick spela 69 minuter.
Det innebär att Newcastle är vidare till den fjärde omgången av Carabao cup.
