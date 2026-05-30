Nice klarade sig kvar i Ligue 1

Franska klubben Nice tvingades till kval.

Nice stod för tre snabba mål som ser till att klubben håller sig kvar.

Foto: Bildbyrån

Nice tvingades till kval i franska högstadivisionen efter att ha slutar på 16:e plats i ligan.

I kvalmatchen stod tiofaldiga franska mästarna Saint-Etienne för motståndet.

Det första kvalmötet i Etienne slutade 0-0 och fredagens avgörande batalj spelades inför tomma läktare på Rivieran. Detta som ett straff mot Nice för tidigare publikförseelser.

Rysaren var sedan länge jämn och stod 1-1 i den 81:a minuten. Då ryckte hemmalaget genom tre snabba mål och spikade slutresultatet 4-1.

Nice blir genom segern kvar i Ligue 1 även nästa säsong.