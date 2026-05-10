Niclas Eliassons AEK Aten grekiska mästare
Den grekiska högstaligan har fått en segrare.
Detta i form av Niclas Eliassons AEK Aten.
Det står klart efter huvudstadslagets seger mot Panathinaikos.
30 matcher in i säsongen har AEK Aten vunnit 21, spelat oavgjort i sju och förlorat två.
Det innebär att man har spelat in 70 poäng, och har säkrat ligatiteln. Dagens 2-1-seger mot Panathinaikos gjorde saken klar, efter att Joao Mario avgjort matchen på stopptid.
Ligatiteln för Niclas Eliassons lag var den 14:e i klubbens historia. Svensken blev dock kvar på bänken under hela söndagens avgörande.
Totat sett har han fått speltid i 18 ligamatcher under säsongen i vilka han har bidragit med tre assist.
Bakom AEK Aten placerar sig PAOK och Olympiakos, med 62 poäng vardera.
