Niclas Eliassons AEK Aten grekiska mästare

Den grekiska högstaligan har fått en segrare.

Detta i form av Niclas Eliassons AEK Aten.

Det står klart efter huvudstadslagets seger mot Panathinaikos.

30 matcher in i säsongen har AEK Aten vunnit 21, spelat oavgjort i sju och förlorat två.

Det innebär att man har spelat in 70 poäng, och har säkrat ligatiteln. Dagens 2-1-seger mot Panathinaikos gjorde saken klar, efter att Joao Mario avgjort matchen på stopptid.

Ligatiteln för Niclas Eliassons lag var den 14:e i klubbens historia. Svensken blev dock kvar på bänken under hela söndagens avgörande.

Totat sett har han fått speltid i 18 ligamatcher under säsongen i vilka han har bidragit med tre assist.

Bakom AEK Aten placerar sig PAOK och Olympiakos, med 62 poäng vardera.