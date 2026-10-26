Nico Williams avslöjar: Sa nej till Barça, PSG och Arsenal

Nico Williams har varit eftertraktad av flera av Europas största klubbar.

Nu berättar han att han tackade nej till alla för att stanna i Athletic Club.

– Jag sa nej till alla för att stanna här, säger han.

Nico Williams. Foto: Alamy

Spekulationerna om Nico Williams framtid har pågått i flera fönster. Nu sätter den 24-årige yttern punkt för dem.

Efter Athletic Clubs seger med 4–0 mot Getafe berättade spanjoren att han har haft flera chanser att lämna Bilbao de senaste tre somrarna.

– Jag har aldrig tvekat om att jag ville stanna här. Oavsett om det var Barça eller andra klubbar som PSG, Arsenal och många andra sa jag nej till alla för att stanna här, säger han enligt GOAL.

”Felix hade fel”

Williams agent Félix Tainta har tidigare antytt att förhandlingarna med Barcelona var långt gångna sommaren 2024 och att affären föll på att Barça inte kunde garantera att han skulle kunna registreras. Den bilden tar Williams nu avstånd från.

– Felix hade fel i sina ord, det var inte så det låg till, säger han.

Han menar att beslutet var hans eget, fattat tillsammans med brodern Iñaki och föräldrarna.

– Ingen höll en pistol mot mitt huvud för att få mig att bestämma mig.

Williams har kontrakt med Athletic Club till 2035