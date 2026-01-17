Nigeria säkrar brons i AFCON – efter straffavgörande

Nigeria är det tredje bästa landslaget i hela Afrika.

Det står klart efter att man besegrat Egypten under lördagens bronsmatch.

Foto: Bildbyrån

Efter tre gruppspelsmatcher och lika många slutspelsmatcher ställdes Egypten och Nigeria mot varandra i bronsmatch, då båda nationerna förlorade sina semifinaler.

Där skulle endast ett mål falla under 120 minuter fotboll på Mohammed V Stadium i Casablanca. Det kom från Nigerias Akor Adams som däremot skulle bli bortdömt efter VAR-granskning.

Således gick bronsmatchen hela vägen till ett straffavgörande. Där skulle båda nationerna missa sina första straffar. I Nigeria missade Fisayo Dele-Bashiru, i Egypten storstjärnan Mohamed Salah.

Han var dock inte ensam om att missa sin straff i Egypten, då Manchester Citys Omar Marmoush också misslyckades med sin elvameterspark.

I den femte, och sista, omgången skulle Ademola Lookman bli stor hjälte för sitt Nigeria då han nätade och säkrade bronspengen till ”Super Eagles”.

Finalen mellan Senegal och Marocko spelas under söndagskvällen, med avspark 20.00 svensk tid.