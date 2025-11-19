Norske anfallaren dömd till villkorligt fängelse

Andreas Schjelderup, 21, spred en video med olagligt innehåll.

Nu har den norske spelaren dömts till villkorligt fängelse i 14 dagar.

Det var under sin tid i danska Nordsjælland som Andreas Schjelderup delade en video med sexuellt innehåll. Den 21-åriga Benfica-yttern har varit åtalad i Danmark och enligt norska VG har Schjelderup i dag fått sin dom.

Åklagaren yrkade på 20 dagars fängelse, men norrmannen dömdes till 14 dagar villkorligt fängelse efter att ha erkänt brottet.

– Den åtalade har bekräftat att han har delat en video i kategori två med fyra vänner. Det råder ingen tvekan om att delningen skedde i ett ögonblicks tanklöshet och någon form av humor, säger åklagaren enligt VG.