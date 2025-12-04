NRK: Schjelderup accepterar domen – överklagar inte

Andreas Schjelderup dömdes nyligen till villkorligt fängelse i Köpenhamn.

Nu rapporterar NRK att landslagsmannen låter domen stå fast och inte överklagar.

Foto: Bildbyrån



För två veckor sedan fick den norske landslagsmittfältaren Andreas Schjelderup, 21, en dom på 14 dagars villkorligt fängelse i Köpenhamns tingsrätt.

Domen kom efter att Schjelderup, under sin tid i Nordsjælland, delat en video med sexuellt innehåll på sociala medier. Vid tillfället var han 19 år, medan personerna i videon var under 18 år, uppger NRK.

Schjelderup erkände brottet och kallade det ”ett dumt misstag”, något som bidrog till en mildare påföljd.

Nu skriver NRK att han inte kommer att överklaga. Tidsfristen löpte ut natten mot torsdag – och därmed står domen fast.

VG har tidigare rapporterat att situationen kan påverka hans chanser att spela VM.