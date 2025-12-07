Ny förlust för FCK – föll hemma på Parken

FC Köpenhamn går knackigt i ligan.

Denna söndag åkte man på andra raka förlusten.

Detta då Sönderjyske vann med 2–0 på Parken.

Foto: Bildbyrån

I senaste ligaomgången förlorade FC Köpenhamn mot AGF Århus och denna söndag åkte man på en ny förlust.

FCK tog emot Sönderjyske och det var bortalaget som lämnade Parken med alla poäng denna söndag.

Bortalaget tog ledningen i den 43:e minuten genom Lirim Qamili och bara några minuter senare utökade Kristall Ingason ledningen till 2–0.

2–0 blev även slutresultatet och med dagens resultat tar sig Sönderjyske förbi FCK i tabellen. Sönderjyske tar alltså över fjärdeplatsen och FC Köpenhamn placerar sig nu som femma, tolv poäng efter serieledande AGF Århus.