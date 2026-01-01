Ny förlust för Hellbergs Middlesbrough – fjärde raka utan seger

Efter drömstarten så går det nu betydligt tyngre för Kim Hellberg och Middlesbrough.

I dag förlorade man med 1–0 borta mot Derby County.

Det var fjärde raka matchen utan seger.

Foto: Bildbyrån

Kim Hellberg fick en drömstart på sin tid som Middlesbrough tränare med fyra raka segrar, men nu de senaste veckorna har det gått betydligt tyngre.

Denna torsdag ställdes man mot Derby County på bortaplan och på nytt blev det förlust för Hellberg och ”Boro”.

Den förre Liverpool-talangen, Bobby Clark, stod för matchens enda mål i den 70:e minuten och i hemmalagets mål spikade Jacob Widell Zetterström igen.

Förlusten var Middlesbroughs fjärde raka match utan seger och parallellt så vann Ipswich denna torsdag, något som tar dem förbi Middlesbrough i tabellen och upp på andraplats.