Ny show av Mbappé när Real Madrid slog Athletic Club

Kylian Mbappé är glödhet.

Under onsdagen gjorde han två nya mål när han hans Real Madrid besegrade Athletic Club.

Det innebär att fransmannen har gjort 16 mål på 15 matcher i La Liga.

Foto: Bildbyrån

Kylian Mbappés säsong 2025/26 ser ut att gå mot nya rekord. Under onsdagen ställdes hans Real Madrid borta mot Athletic Club på Estadio San Mamés. Då skulle fransmannen stå för ännu en fin prestation.

Redan i den sjunde minuten sög han ner en crossboll från Trent Alexander-Arnold på mittplan, drev bollen framåt i banan och gjorde bort flera Athletic-spelare innan han placerade in 1-0 strax utanför boxen.

Innan den första akten var över skulle Eduardo Camavinga nicka in 2-0 från nära håll innan det ännu en gång var chans för Mbappé att hålla sig framme.

Med 59 minuter på matchuret slog han till med ett distansskott och gjorde sitt 16:e ligamål på 15 matcher denna säsong. Det innebär att han leder skytteligan med hela åtta mål framför spelare som Robert Lewandowski, Ferran Torres och Vedat Muriqi.

Real Madrid vann matchen med 3-0.

***

Athletic Bilbao: Simón; Lekue, Vivian, Laporte, Boiro – Ruiz de Galarreta, Rego – Berenguer, Jauregiza, N. Williams – Guruzeta.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Rüdiger, Carreras – Camavinga, Tchouaméni, Bellingham – Valverde, Mbappé, Vinícius Júnior







