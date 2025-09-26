Nya skadesmällar för Barca – borta i veckor

FC Barcelona har åkt på nya skadesmällar.

Foto: Bildbyrån

FC Barcelona har stått för en fin säsongsinledning och under gårdagen besegrades Real Oviedo med 3–1.

Nu kommer dock dystra besked för den spanska storklubben.

Joan Garcia och Raphinha blir borta i flera veckor.

Gällande den förstnämnde så väntas fyra till sex veckors frånvaro, medan i brassens fall blir det runt tre veckor.

Nyligen har FC Barcelona också meddelat att Gavi blir borta i upp till fem månader och nu kommer alltså två andra tunga skadebesked för storklubben.