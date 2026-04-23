Erkännandet: ”Jag blev pi**ad mot Yohanna”

Han hade en tuff allsvensk premiärkväll mot Zadok Yohanna.

Så här i efterhand kan Rami Kaib skratta gott åt förödmjukelsen.

– Jag blev pippad mot Yohanna, det var ju så, men det hade varit jobbigare om jag var 19-20 år. Nu bryr jag mig inte ärligt talat, säger HBK:s vänsterback till FotbollDirekt.

Rami Kaib fick hoppa in mot Hammarby i går, detta efter tre raka starter i inledningen på allsvenskan.

Till skillnad från Montader Madjed som tydligt visade missnöje kring bänkplatsen i ett roterande Bajen är Kaib desto mer återhållsam.

– Vi roterade lite och det är inte mer än så. Det är okej, vi har match igen redan på måndag, säger Kaib som dock gärna hade ställts mot Madjed på planen som en revansch att visa att visst är bra defensivt en mot en.

– Så klart, men nu mot Hammarby spelade vi med fembackslinje och då går det också att komma närmare. Hade vi gjort samma mot AIK hade det blivit skillnad för mig, för det är inte defensiven som är min bästa sida i mitt spel och då blir det lättare att försvara om man spelar femback för att hinner komma närmare sin motståndare. Det är inte så många som undrar varför inte Madjed kom förbi så många gånger i går, säger Kaib leendes.

För i andra halvleken i gårdagens 1-1-match byttes såväl Kaib som Madjed in. Bajens dribbler som kanske får ses som den bästa i allsvenskan på just att ta sig förbi sin motståndare ihop med Zadok Yohanna och Taha Ali hade det kämpigare mot Kaib än vad Yohanna hade i den allsvenska premiären.

När FD tar upp nigerianens show på Nationalarenan skrattar Kaib, trots att det var HBK-backen som gång på gång blev uppsnurrad.

– Det kanske blivit lite uppförstorat, men fotbollen är ju så här. Jag blev ännu mer förödmjukad av Antony när jag spelade i holländska ligan, säger Kaib om brassestjärnan som lirade VM 2022 och som nu är Real Betis stora affischnamn.

– Men det var ingen som frågade mig efter den matchen… men ärligt talat, det här med Yohanna, jag bryr mig inte. Jag kom till träningen dagen efter och sa som det var till alla, att jag blev pippad mot Yohanna.

Så pass?

– Ja men det var ju så (skratt). Jag sa bara som det var. Men okej, det som hände det hände – och sedan gick jag vidare. Det hade varit jobbigare om jag var 19-20 år, men nu är 28 så det där påverkar inte mig även om jag fått höra om det många gånger nu.

Skjuter ner Adjeis drömmål: ”En felträff i krysset”

HBK har efter en tung start med dubbla torsk i allsvenskan nu dubbla kryss – först hemma mot IFK Göteborg och nu alltså 1-1 borta mot guldtippade Hammarby.

– Det ser bättre ut nu. Mot Degerfors (förlust 0-3 i hemmapremiären) släppte vi in två mål på fasta… sådana grejer måste vi skärpa till oss på. Likadant nu mot Bajen där Adjei efter en fast situation får en felträff i krysset.

Felträff? Jag skrev att det var ett drömmål…

– Ja men får han tio sådana chanser till sätter han inte en enda i krysset. Så när han gjorde det målet tänkte jag att det var min dag också genom att försöka på volley, men det skottet blev en passning i stället, avslutar Kaib och skrattar igen.