Uppgifter: Rangers vill ha tidigare AIK-spelaren

Amar Fatah gör det bra i skotska Dundee United.

Nu rapporterar Glasgow World att rangers är intresserad av att säkra upp 22-åringen.

Den tidigare AIK-spelaren Amar Fatah har visat stark form den senaste tiden. Han tillhör franska Troyes men är utlånad till skotska Dundee United, där han fått mycket beröm för sina insatser.

Enligt Glasgow World har Rangers nu fått upp ögonen för svensken. Samtidigt löper låneavtalet med Dundee United ut i sommar, och klubben uppges vara intresserad av att förlänga samarbetet.

Fatah har kontrakt med Troyes även över nästa säsong.

Under den pågående säsongen har 22-åringen stått för 9 mål och 4 assist på 34 matcher i Skottland.