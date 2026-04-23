Xavi aktuell för Chelsea: ”Skulle älska att jobba i Premier League”

Jakob Bergelv
Chelsea är ute på jakt efter en ny tränare.
En möjlig kanditat för jobbet är den forna storspelaren Xavi Hernandez.
– Jag skulle älska att jobba i Premier League eftersom jag älskar passionen där, säger Barca-legendaren till The Athletic.

Foto: Bildbyrån

Under gårdagen meddelade Chelsea att man valt att sparka Liam Rosenier som tränare. Detta efter att ha förlorat fem raka matcher i Premier League utan att att ha gjort mål.

Engelska The Mirror målar upp Barca-legendaren Xavi som en potentiell ersättare. Tidningen refererar till ett uttalande som spanjoren gjorde i The Athletic, där han fick frågan om att potentiellt träna ett lag i England.

– Självklart. Var, det vet jag inte. Det är ingen brådska för mig, men jag vill ha ett bra projekt. Typ: ”Du har fyra år på dig att arbeta och bygga något”, menar Xavi och fortsätter:

Jag skulle älska att jobba i Premier League eftersom jag älskar passionen där. I Spanien handlar det för mycket om resultatet.

Xavi har varit utan tränarjobb sedan han fick sparken från Barcelona i maj 2024. Spanjoren har även tränat qatariska Al-Sadd.

Chelsea har redan annonserat att Calum McFarlane kommer vara lagets interim-tränare under resten av säsongen, en roll han även hade efter att Enzo Maresca lämnade klubben i januari.

