Xavi aktuell för Chelsea: ”Skulle älska att jobba i Premier League”

Chelsea är ute på jakt efter en ny tränare.

En möjlig kanditat för jobbet är den forna storspelaren Xavi Hernandez.

Under gårdagen meddelade Chelsea att man valt att sparka Liam Rosenier som tränare. Detta efter att ha förlorat fem raka matcher i Premier League utan att att ha gjort mål.

Engelska The Mirror målar upp Barca-legendaren Xavi som en potentiell ersättare. Tidningen refererar till ett uttalande som spanjoren gjorde i The Athletic, där han fick frågan om att potentiellt träna ett lag i England.

– Självklart. Var, det vet jag inte. Det är ingen brådska för mig, men jag vill ha ett bra projekt. Typ: ”Du har fyra år på dig att arbeta och bygga något”, menar Xavi och fortsätter:

– Jag skulle älska att jobba i Premier League eftersom jag älskar passionen där. I Spanien handlar det för mycket om resultatet.

Xavi har varit utan tränarjobb sedan han fick sparken från Barcelona i maj 2024. Spanjoren har även tränat qatariska Al-Sadd.

Chelsea har redan annonserat att Calum McFarlane kommer vara lagets interim-tränare under resten av säsongen, en roll han även hade efter att Enzo Maresca lämnade klubben i januari.