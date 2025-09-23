Smällen: Barcelona får klara sig utan Gavi i upp till fem månader

Det var värre än väntat.

Nu meddelar FC Barcelona att man får klara sig utan Gavi i upp till fem månader.

Foto: Bildbyrån

Tidigare i september uppgav den spanska tidningen Sport att Barcelona-mittfältaren Gavi har dragits med en obehagskänsla i höger knä. På grund av Gavis oro valde Barcelona då att göra en grundlig undersökning av stjärnans kropp.

Efter detta meddelade den katalanska klubben att Gavi tvingades att operera sitt knä.

Nu meddelar ”Barça” att mittfältaren kommer att missa fyra till fem månader fotboll, vilket var värre än den ursprungliga prognosen.

”Förstalagsspelaren Pablo Páez Gavira ”Gavi” har genomgått en artroskopi för att åtgärda en inre meniskskada, som syddes för att bevara menisken. Återhämtningstiden uppskattas till cirka 4–5 månader”, skriver Barcelona på X.

Gavis kontrakt med Barcelona sträcker sig till sommaren 2030.











