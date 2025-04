Nygren kommer att lämna Danmark: ”Så har planen alltid varit”

Benjamin Nygren slog till med ett nytt mål när FC Nordsjælland besegrade FC Midtjylland under tisdagen.

Nu slår den svenske landslagsmannen fast att han kommer att lämna Danmark, efter att hans kontrakt löper ut.

– Så har planen alltid varit ända sedan jag kom till klubben, säger han till Tipsbladet.

Under tisdagskvällen ställdes FC Nordsjælland mot FC Midtjylland i den danska mästerskapsserien.



Redan tre minuter in i matchen skulle den svenske 23-åringen hitta nätet, när han från snäv vinkel borrade in bollen i den bortre gaveln. Det var den tidigare Blåvitt-spelarens 14:e fullträff denna säsong.



Matchen vann Nygrens Nordsjælland med 3-2, men redan innan matchen hamnade svensken i centrum. Detta då han, i en intervju med TV2 Sport meddelade att han skulle lämna klubben senast i vinter. Detta då han inte har några planer på att förlänga hans utgående kontrakt.



– Jag har ett kontrakt som löper ut till vintern och det kommer bli att jag lämnar antingen i sommar eller till vintern. Jag vill till en klubb som tror på mig och spelar i de största tävlingarna i Europa, sade Nygren till TV2.



Efter matchen lägger svensken ut texten ytterligare, till Tipsbladet.



– Så har planen alltid varit ända sedan jag gick med i klubben. Det var meningen att jag skulle komma hit, utvecklas och sedan ta nästa steg. Och det är den situationen vi är i nu, säger han och fortsätter:



– Det viktigaste är att jag går med i ett lag som tror på mig, som har höga ambitioner och som spelar i de största turneringarna i Europa.



Frågan är om Nygren kan tänka sig att spela för något annat danskt lag i framtiden? Detta med tanke på att han bland annat har ryktats till FC Köpenhamn.



– Nej, slår han fast.



Nygren anslöt till FC Nordsjælland i januari 2022 och står noterad för över 100 matcher med klubben.