Nygren målskytt när Celtic krossade Dundee United

Benjamin Nygren behövde bara två minuter på planen för att göra mål.

Celtic slog Dundee United med 4–0.



Svenske landslagsspelaren Benjamin Nygren hoppade in i 61:a minuten när Celtic ledde med 2–0. Två minuter senare gjorde han 3–0 och satte därmed sitt elfte mål för säsongen. Matchen slutade 4–0 och Nygren fortsätter toppa Celtics interna skytteliga.

För Dundee United hoppade svenska spelarna Amar Fatah och Nikolaj Möller in från bänken.

Celtic ligger fortsatt tvåa i Scottish Premiership under en säsong präglad av tränarbyten.