Nygren nätade när Celtic gjorde fyra mål på sex (!) minuter

Celtic är vidare till final i den skotska cupen.

Benjamin Nygren har gjort 20 mål för ”The Bhoys”.

Detta i en match som bjöd på fyra mål på sex minuter – i förlängningen.

Under söndagen gjorde Celtic och St. Mirren upp om en plats i finalen av den skotska cupen.

Där skulle hemmalaget ta ledningen innan den första minuten var avklarad, genom Daizen Maeda. Därefter dröjde det fram till tilläggstiden av den första halvleken innan nästa mål kom. Även denna gång var det från Celtics håll, men genom Anthony Ralson.

I den andra halvleken skulle St. Mirren rycka upp sig rejält och både reducera och kvittera matchen. Båda målen kom från Mikael Mandron, det första i den 53:e minuten och det andra i minut 91.

Det innebar också att cupsemifinalen gick till förlängning, där ett riktigt målkalas väntade. På sex minuter gjorde Celtic fyra (!) mål. Det första genom Kelechi Iheanacho, det andra från Luke McCowan, det tredje från Iheanacho igen och det fjärde från svenske Benjamin Nygren.

6-2-målet innebar inte bara att Celtic nu är klara för cupfinal mot Dunfermline. Det var även Blågult-anfallarens 20:e mål i Celtic-tröjan på 52 matcher.







