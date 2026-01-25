Nygren nätade på frispark – mål för tredje matchen i rad

Benjamin Nygren fortsätter målformen.

Celtic-forwarden satte ett tidigt frisparksmål mot Hearts och har nu nätat i tre raka ligamatcher.

Foto: Bildbyrån



Benjamin Nygren behövde bara sju minuter för att göra mål mot Hearts. Den 24-årige svensken satte kyligt en frispark och gav Celtic ledningen – hans 13:e mål för säsongen.

Nygren har också bidragit med sex assist och har nu målskyttestatistik i tre raka ligamatcher. Matchen slutade 2–2 och Nygren spelade hela 90 minuter.

Glasgow World kallade målet för “underbart” och gav Nygren 7/10 i betyg, samma betyg som The Scotsman.

Celtic ligger nu trea i Scottish Premiership.



