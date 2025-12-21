Nygren och Bilalovic målskyttar när Celtic vann svenskmöte

Det blev svensk prägel när Celtic tog emot Aberdeen i Scottish Premiership.

Två svenskarm, Benjamin Nygren och Kenan Bilalovic, hittade nätet i matchen.

Matchen slutade 3-1 till Celtic.

Foto: Bildbyrån



Celtic ställdes mot Aberdeen i ett svenskmöte i den skotska ligan, där Benjamin Nygren representerade hemmalaget medan Jesper Karlsson startade för gästerna. På Aberdeens bänk fanns även Kenan Bilalovic, och laget leds som bekant av svenske tränaren Jimmy Thelin.

Det var Celtic som tog kommandot i matchen – och det var också en svensk som slog till först. I slutet av den första halvleken dök Benjamin Nygren upp på rätt plats i straffområdet och satte 1–0 efter ett inlägg.

Kort därefter blev uppförsbacken ännu brantare för Aberdeen. I slutminuterna av den första halvleken visades Dylan Lobban ut, vilket innebar att bortalaget fick spela resten av matchen med en man mindre.



Trots det lyckades Aberdeen kvittera – och det genom ytterligare en svensk. Kenan Bilalovic, som byttes in i matchen, satte 1-1 i den 75:e minuten.



Men det skulle inte räcka till poäng. I matchens slutskede såg Kieran Tierney och James Forrest till att Celtic lämnade planen med samtliga tre poäng när de gjorde både 2-1 och 3-1.