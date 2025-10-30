Nygren slog till efter Rodgers exit

Brendan Rodgers avgick som Celtics tränare i söndags.

I går kväll vann laget med 4-0 i ligaspelet och svenske Benjamin Nygren gjorde ett av målen.

Foto: Alamy

Celtic har haft en tuff säsongsinledning och i söndags valde förre Premier League-tränaren Brendan Rodgers att avgå från sin post.

Tills vidare leder klubbikonerna Martin O’Neill och Shaun Maloney laget och effekten kom direkt hemma mot Falkirk under onsdagskvällen då Celtic vann med 4-0.

I den 58:e minuten gjorde Benjamin Nygren mål, vilket betydde 3-0. Det här var svenske landslagsspelarens sjätte mål i den skotska ligan sedan ankomsten från Danmark i somras.

4-0-målet gjordes av Sebastian Tounketi som kom till Celtic från Hammarby för omkring 70 miljoner kronor i slutet av transferfönstret i augusti.